TB2 Bayraktar dla Polski. Bojowe drony z Turcji, które upokorzyły rosyjską obronę przeciwlotniczą

Maszyna o masie startowej do 650 kg została dostosowana do przenoszenia uzbrojenia – na czterech podskrzydłowych węzłach można umieścić broń o wadze do ok. 75 kg. W praktyce oznacza to możliwość użycia kierowanych pocisków przeciwpancernych, a także kierowanych laserowo, precyzyjnych bomb szybujących MAM-L i MAM-C.