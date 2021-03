Rosja. Największa armata okrętowa trafiła do seryjnej produkcji

Armata A-192M ma być następcą broni przeznaczonej do dużych krążowników nawodnych, jak proj. 1144.2, 1164 i niszczycieli 956/A/E/ME, 1155.1. Za dotychczasowe uzbrojenie również odpowiadała firma Maszynostroitielnyj zawod "Arsienał".

Projekt A-192 powstał jeszcze na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, a głównym celem inżynierów było zmniejszenie masy armaty w stosunku do poprzedniczki - AK-130 . Przy budowie postanowiono wykorzystać część elementów poprzedniej armaty, a jednocześnie firmie zależało na tym, by nowa broń zastąpiła działa AK-100 na okrętach o wyporności powyżej 2000 ton.

Ostatecznie jednak A-192 nie została wprowadzona do uzbrojenia rosyjskiej floty. Firma nie zdobyła również żadnych zagranicznych zamówień. Dopiero jej następczyni, zmodyfikowana armata A-192M doczekała się swojego miejsca na nowych rosyjskich okrętach nawodnych.

Produkcja pierwszego prototypu A-192M rozpoczęła się najprawdopodobniej w 2011 roku, ale przebiegała ona z problemami, co doprowadziło do opóźnienia prób morskich okrętu, na którym miała zostać umieszczona. Testy udało się przeprowadzić w końcu w 2014, ale prace rozwojowe trwały do 2018 roku. W tym czasie kolejna A-192M trafiła na fregatę Admirał Fłota Kasatonow, pierwszą seryjną jednostkę proj. 22350.