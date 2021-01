Tak działa pocisk przeciwpancerny 3BM9. To broń polskich czołgów

Rosyjska animacja pokazuje, co dzieje się z pociskiem przeciwpancernym po trafieniu w stalowy pancerz. Co istotne, 3BM9 to pocisk typu APFSDS. Akronim ten oznacza pocisk podkalibrowy, stabilizowany brzechwowo, z odrzucanym sabotem.

125mm БМ-9 APFSDS @ 1800m/s VS 300mm RHA @ 90° Ballistic Simulation

Pancerz czołgu to nie tylko stal

Pancerze kompozytowe

3BM9 – przestarzała amunicja

Odrębną kwestią jest sama amunicja 3BM9. Należy ona do najprostszych i najmniej skutecznych pocisków APFSDS. Zamiast wąskiego rdzenia z bardzo gęstego materiału, jak np. wolfram, pociski 3BM9 mają jedynie monolityczny, stalowy penetrator pozwalający na przebicie stalowego monolitu o grubości do 300 mm.

To za mało, by zniszczyć większość współczesnych czołgów podstawowych, wobec których są po prostu nieskuteczne. Kilkadziesiąt lat temu dostrzegli to również sami Rosjanie, przeznaczając pocisk 3BM9 do zadań ćwiczebnych i do roli taniej amunicji, przeznaczonej na eksport.