Tani dron vs duma Putina za miliony dolarów. Została kula ognia

W obwodzie donieckim znany oddział "Ptaki Madziara" ukraińskich droniarzy opublikował nagranie pokazujące trafienie przez najpewniej sterowanego poprzez światłowód drona FPV rosyjskiego czołgu T-90M, który mimo dość bogatego obłożenia złomem spektakularnie zamienił się w kulę ognia. Dron kosztuje może ponad tys. dolarów, a czołg T-90M to koszt szacowany na 4,5 mln dolarów.

Widać, że strumień kumulacyjny z drona spowodował zapłon ładunków prochowych nie tylko w magazynie amunicyjnym, ale nawet w lufie co wywołało ostatni wystrzał tego egzemplarza. Co ciekawe tym razem wieża nie została urwana , ponieważ najwyraźniej właz na niej był otwarty i energia powstała ze spalania się ładunków prochowych miała, którędy ujść. Na ich zapłon poza intensywnym ogniem wskazuje też biały dym.

Czołgi T-90M wprowadzone do służby w 2021 są rozwojową wersją czołgów T-90A z lat 90. XX wieku będących w istocie ewolucją maszyn z rodziny T-72B. Nazwa T-90 była tylko zabiegiem marketingowym Rosjan, aby uniknąć porównań "nowej konstrukcji" do masowo niszczonych czołgów z rodziny T-72 podczas I wojny w Zatoce Perskiej.

Drugą charakterystyczną cechą jest dwuwarstwowy pancerz reaktywny Relikt, który oferuje ochronę przed pociskami o podwójnej głowicy kumulacyjnej i zmniejsza efektywność kinetycznych penetratorów wystrzeliwanych przez inne czołgi. Jest to jednak rozwiązanie nakładane na istniejący pancerz, a ten to wciąż stary T-72B. Niemożliwe jest 100 proc. pokrycie pancerza istniejącego czołgu, przez co zostały luki w ochronie wykorzystywane przez ukraińskich droniarzy.