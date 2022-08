Operator drona skuteczny jak snajper. Trafił w otwarty właz rosyjskiego czołgu

Do pokonania rosyjskiego Т-72B3 ukraińscy żołnierze wykorzystali quadkopter , który został przystosowany do zrzucania amunicji na sprzęt i personel wroga. Pocisk trafił w otwarty właz wieżyczki czołgu na stanowisku strzelca i eksplodował wewnątrz. Po wybuchu z maszyny zaczął wydobywać się gęsty biały dym, a następnie potężne płomienie.

Т-72B3 jest zmodernizowaną wersją radzieckiego czołgu Т-72B. Wykorzystuje on system obrony aktywnej T09-06 Arena-M. Pancerz ten ma chronić czołg przed nadciągającymi pociskami przeciwpancernymi. Wbrew pozorom, nie jest to potężna metalowa płyta nie do przebicia. Składa się on z przeciwpocisków, które zostają wystrzelone w odpowiednim momencie tak, aby dokonać detonacji nadciągającego pocisku jeszcze przed zbliżeniem do pancerza czołgu.