Tajemniczy dron na polowaniu. Narobił strat Rosjanom na kilka mln dolarów

Dron, który dokonał ataku — oto co o nim wiadomo

Są to konstrukcje o masie do 42 kg przenoszące bębnowy magazynek na osiem pocisków moździerzowych kal. 60 mm. Drony mogą dokonywać nalotów bombowych na dystansie do 20 km i mogą przebywać w powietrzu przez 25- 40 minut.