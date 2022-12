Polskie "Osy" w Ukrainie? Do sieci trafiło nagranie

Osa-AK to samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy, który opracowano w latach 70. w Związku Radzieckim. Jego właściwości bojowe sprawiają, że wiele państw, w tym Polska, wciąż korzystają z tego systemu przeciwlotniczego. Chodzi przede wszystkim o zasięg rażenia celów, mobilność, pełną autonomię zestawu oraz skuteczność, które wciąż spełniają wymagania stawiane wobec takiego sprzętu.

9K33M2 Osa-AK (w kodzie NATO SA-8 Gecko) to system zbudowany na podwoziu transportera trzyosiowego, które wyposażono w wyrzutnię rakiet, system kierowania ogniem, a także radar do wykrywania i śledzenia celów. Osa-AK waży blisko 18 ton i ma ponad 9 metrów długości, szerokość 2,75 metra oraz wysokość wynoszącą 4,20 metra (ze złożonym radarem). Jak informował już Łukasz Michalik, na wyrzutni znajduje się sześć naprowadzanych radiowo pocisków 9K33 o zasięgu – w wersji zmodernizowanej - do 15 kilometrów.