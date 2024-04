System obrony wybrzeża A‑222 Bierieg. Broń dla rosyjskiej Flotylli Dniepru

W założeniu twórców miał niszczyć cele na bliskich dystansach, wypełniając lukę w obronie wynikającą z minimalnego zasięgu rakiet. Przeznaczeniem tej broni jest także zwalczanie szybkich łodzi motorowych - prędkość celu może sięgać do 180 km/h. A-222 Bereg może także prowadzić ogień do celów powietrznych.

Broń ta w wersji lądowej ma donośność ok. 22 km. A-222 Bierieg, ze względu na automat ładowania, charakteryzuje się wysoką szybkostrzelnością, sięgającą 10-14 strzałów na minutę, co zdaniem Rosjan zapewnia 80 proc. prawdopodobieństwo zatopienia celu wielkości niszczyciela w czasie do 2 minut. Jeśli byłaby to prawda, to broń prześcignęła pod tym względem chociażby polskiego Kraba, który charakteryzuje się szybkostrzelnością na poziomie 6 strz./min.