System obrony aktywnej Arena. Rosjanie sięgają po rozwiązanie z lat 80.

Straty ponoszone na froncie zmusiły Rosjan do odświeżenia systemu obrony aktywnej Arena, nad którym prace zaczęły się jeszcze w latach 80. To kolejny przypadek, gdy – nie mając nowocześniejszych systemów – Rosja sięga po projekty z czasów ZSRR .

Nowa wersja Areny ma trafić do czołgów T-90M Proryw i ciężkich miotaczy ognia (a w praktyce wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet) TOS-1A . Jak podają źródła ukraińskie, ewentualny montaż systemu samoobrony na obu typach pojazdów wiąże się z koniecznością opracowania nowej dokumentacji i przeprowadzenia cyklu prób, do czego wyznaczone zostały zakłady Urałwagonzawod.

Choć w teorii system stanowi wyposażenie m.in. czołgów T-90M Proryw czy T-72B3 (testy z T-72 zostały zakończone w kwietniu 2023 roku), to do tej pory nie odnotowano użycia go na pojazdach walczących w Ukrainie. Ukraińcy zniszczyli za to na początku rosyjskiej agresji eksperymentalny czołg T-80UM2, wyposażony w system samoobrony 1030M Drozd, opracowany w latach 70.