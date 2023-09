Starship gotowy do startu. Musk planuje kolejną próbę

Informację tę przekazał Elon Musk, wykorzystując w tym celu należącą do siebie platformę X (dawniej Twitter). Dyrektor generalny firmy SpaceX opublikował klip wideo, na którym widać pierwszy stopień (w postaci rakiety Super Heavy) oraz statek kosmiczny (a więc właśnie Starship ).

Super Heavy jest najpotężniejszą rakietą, jaka kiedykolwiek została wyprodukowana. Swój dziewiczy lot odbyła w kwietniu 2023 r., ale nie była to do końca udana próba. Przede wszystkim wystąpiły problemy techniczne, które zmusiły inżynierów SpaceX do przeprowadzenia kontrolowanej eksplozji niedługo po starcie.