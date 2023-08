SpaceX testuje bez pozwolenia. "Bidet dla rakiet" wkurzył ekologów

SpaceX nie złożyła wniosku o pozwolenie na testy wodnego systemu chłodzenia do Texas Pollutant Discharge Elimination System (TPDES). Wróży to kolejne kłopoty dla firmy Elona Muska, gdyż to nie pierwszy raz, kiedy ekolodzy starają się pociągnąć ją do odpowiedzialności za niezgodne z prawem testy swoich systemów rakietowych.