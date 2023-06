Przygotowania do Artemis 3. Czekamy z niecierpliwością

Nowe skafandry są zauważalnie mniejsze i wygodniejsze od tych znanych z misji Apollo czy nawet z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co istotne, mają być one łatwo adaptowane do wymiarów danego astronauty oraz bardziej komfortowe dla kobiet. To ostatnie jest ważne nie tylko dlatego, że to kobieta ma być tym razem pierwszą osobą, która postawi stopę na Księżycu w ramach misji Artemis, lecz także z powodu problemów, z jakimi NASA spotkała się na ISS w 2019 roku. Planowano wtedy pierwszy w pełni kobiecy spacer kosmiczny (astronauci pracują na zewnątrz ISS parami), na przeszkodzie jednak stanęły kombinezony, zupełnie niedostosowane do sylwetki Anne McClain, astronautki NASA. Skafandry Axiom Space będą na pewno lepiej dostosowane.

Zaawansowany stan przygotowań do misji Artemis 2 daje nadzieje na dotrzymanie terminu startu tej misji, który ma nastąpić w listopadzie 2024 roku. Oczywiście wiele zależy od testów, jakie SLS będzie musiała jeszcze przejść oraz od możliwych problemów już przy samym starcie. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku wiele działo się już podczas pierwszej misji, dlatego można być dobrej myśli co do przygotowania inżynierów do radzenia sobie z potencjalnymi problemami. Co więcej, wiele komponentów SLS jest już gotowych lub w trakcie realizacji dla kolejnych misji. Tutaj jednak w grę wchodzi jeszcze SpaceX, którego Starship został wybrany przez NASA na lądownik księżycowy dla misji Artemis 3. Problem w tym, że rakieta ta nie odbyła jeszcze żadnego lotu orbitalnego, nie mówiąc o teście lotu na Księżyc i z powrotem, który będzie wymagany przed użyciem Starshipa do lotu z ludźmi na pokładzie. Problemy SpaceX to jednak materiał na osobny artykuł.