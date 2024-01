Śmiertelna pułapka dla Rosjan. Awdijiwka pochłonęła tony sprzętu

Rejon Awdijiwki jest od kilku miesięcy jednym z głównych punktów na mapie Ukrainy, gdzie toczą się najbardziej zacięte walki. Określane miastem "drzwi do Doniecka" miasto stanowi krytyczny obszar dla obu stron konfliktu. Nie dziwi więc przenoszenie tam licznych jednostek i skupienie ataku w jednym miejscu. Jeszcze do niedawna sami Ukraińcy zwracali uwagę, że wkrótce mogą stanąć przed decyzją, czy należy wycofać się z Awdijiwki, czy wręcz przeciwnie – a to z uwagi na powiększającą się przewagę wroga.