Rzeź Rosjan pod Awdijiwką. Ukraińcy wysadzili budzący trwogę system TOS-1A

Atakowanie w takich warunkach jest wręcz istnym koszmarem podobnym do tego, jaki przechodzili Ukraińcy atakujący rosyjskie umocnienia w obwodzie zaporoskim . W tym celu Rosjanie aby poprawić swoje możliwości ofensywne ściągnęli na linię frontu rzadkie wyrzutnie rakiet z głowicą termobarycznych TOS-1A, które idealnie nadają się do eliminowania ukrytego w fortyfikacjach przeciwnika.

TOS-1A to systemy, które potrafią zniszczyć wszystko, co żyje. Zostały wprowadzone do służby w rosyjskiej armii jako tzw. ciężkie miotacze ognia podczas radzieckiej interwencji w Afganistanie. Ich konstrukcja jest dość prosta - na podwoziu czołgu T-72 umieszczono wyrzutnię dla 24 niekierowanych rakiet kal. 220 mm. Każda z tych rakiet zawiera 45 kg termobarycznego ładunku wybuchowego, co stanowi o sile tej broni.