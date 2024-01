Rosjanie chwytają się brzytwy. Chcą atakować potężną bronią

Wyposażenie pocisków Ch-32 w amunicję kasetową może być – jak zauważa Defense Express – próbą zrównoważenia problemów z celnością tego pocisku . Jest to bolączka znana od dawna i wynika z faktu, że Ch-32 jest w istocie pociskiem przeciwokrętowym, który wykorzystuje aktywne radiolokacyjne głowice samonaprowadzające. Oznacza to, że pocisk uderza w obiekty wyróżniające się i z dużą powierzchnią odbicia, a więc np. okręty na morzu.

Przypomnijmy, że wspomniana amunicja kasetowa to rodzaj broni, który od dawna jest tematem licznych dyskusji prowadzonych przez organizacje humanitarne. Jedna z nich, Human Rights Watch, apeluje, by zaprzestać jej stosowania .

W kontekście pocisków Ch-32, Rosjanie jeszcze w ubiegłym roku informowali, że planują zmodernizować wszystkie dostępne bombowce Tu-22M3, by przystosować je do przenoszenia tych rakiet. Pociski te – przypomnijmy – zostały przyjęte do służby w 2016 r. i osiągają prędkość maksymalną nawet 4,6 Ma. Docierają do celu oddalonego o maksymalnie 1 tys. km od miejsca wystrzelenia, a ponadto są odporne na zakłócacze sygnału (systemy walki elektronicznej).