Skynet już tu jest. Ukraińcy testują broń rodem z Terminatora

Niestety każdy udany bądź nieudany arak z wykorzystaniem takiego drona jest jednorazowy. W ostatnich tygodniach pojawia się coraz więcej narzekań zarówno z Rosji jak i Ukrainy, że Chiny dość istotnie utrudniają zakup części do ich produkcji. To sprawia, że coraz ważniejsze staje się efektywniejsze wykorzystywanie dronów.

Ideałem byłoby stworzenie drona z granatnikiem przeciwpancernym, który po wystrzeleniu mógłby wrócić do pilota lub w inne sprecyzowane miejsce w celu przygotowania do kolejnego ataku. Poniżej widać testy Ukraińców z dronem FPV z zamontowanym granatnikiem przeciwpancernym RPG-22.

Warto zaznaczyć, że opracowane latach 80. XX wieku w ZSRR granatniki RPG-22 kal. 72,5 mm są zdolne przepalić do 400 mm stali pancernej i nadają się do zwalczania celów na dystansie do 200 metrów. Jest to broń przestarzała i niebezpieczna w użyciu, ponieważ w przeciwieństwie do nowszych wariantów granatników AT4 czy RGW60 za strzelcem podczas wystrzału tworzy się około 20-metrowa strefa śmierci.