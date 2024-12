Niemcy mają pierwszego gotowego Leoparda 2A7A1 z Trophy

Do uzbrojenia wojsk lądowych naszego zachodniego sąsiada trafił dziś oficjalnie pierwszy czołg Leopard 2A7A1 wyposażony w izraelski aktywny system ochrony pojazdu Trophy HV. Czołg rozpocznie teraz weryfikację, która ma zakończyć się dopuszczeniem do użytku latem przyszłego roku. W czołgi wyposażona zostanie jedna kompania 203. batalionu pancernego. Kompania zostanie następnie włączona do stacjonującej na Litwie niemieckiej brygady (o jej problemach pisaliśmy szerzej tutaj).

Wyposażanie Leopardów 2A7A1 w izraelskie systemy opracowane przez Rafael Advanced Defense Systems odbywa się na podstawie umowy z 2020 roku, której inicjatorem stało się państwowe Biuro Badań i Rozwoju (MAFAT) przy izraelskim ministerstwie obrony. Dzisiejsza ceremonia miała z jednej strony wyraz symboliczny jako zakończenie okresu testów poligonowych, z drugiej zaś stała się przepustką do rozpoczęcia fazy produkcyjnej i doposażania kolejnych niemieckich czołgów.

Z pewnością uroczystość podkreśliła zacieśnianie więzi obronnych między Niemcami a Izraelem. Ze strony niemieckiej udział wzięli Frank Lobitz, kierownik projektu, i wiceadmirał Carsten Stawitzki, dyrektor do spraw uzbrojenia w resorcie obrony. Dyrektor generalny KNDS Germany Ralf Ketzel stwierdził, że jest to projekt dwóch narodów. Według Berlina jest to kolejny kamień milowy i dopełnienie szeregu umów w dziedzinie obronności, obejmującego zakup przez Niemcy izraelskiego systemu obrony przeciwrakietowej Chec 3.

Historia relacji między Leopardem 2 a systemem Trophy – w swojej ojczyźnie znanym jako Meil Ruach (wiatrówka – w sensie kurtki, nie broni) – rozpoczęła się w 2017 roku, gdy przeprowadzono integrację z czołgiem w wersji 2A4. Pierwsze testy i demonstracja odbyły się na poligonie Klietz w 2019 roku. Niemcy wyciągali wtedy wnioski z klęski poniesionej przez tureckie Leopardy w Syrii. Po tej wstępnej integracji i testowaniu Bundeswehra zakupiła pierwszą partię. Analizowano również możliwość zastosowania systemu ADS opracowanego lokalnie przez specjalistów Rheinmetalla. Nic z tego nie wyszło – podobnie jak z systemem Iron Fist – gdyż ówcześnie dowództwo zdecydowało, że nie jest on gotowy do zapewnienia odpowiedniej ochrony pojazdom.

Prace zmierzające do uzyskania gotowości operacyjnej przez niemiecki czołg i izraelski aktywny system ochrony trwały od dłuższego czasu. Pierwsze nieoficjalne informacje pojawiły się jeszcze w styczniu 2019 roku podczas Międzynarodowego Forum Pojazdów Opancerzonych w Londynie. Wówczas jednak mało było konkretów. W listopadzie 2021 roku Rafael chwalił się przeprowadzonymi we współpracy z niemieckim Krauss-Maffei Wegmann i Federalnym Urzędem do spraw Wyposażenia, Technik Informatycznych i Wsparcia Eksploatacji Bundeswehry (BAAINBw).

Warto przypomnieć, że wpływ na decyzję Niemiec o integracji Trophy HV wywarła rola, którą Bundeswehra miała wówczas odgrywać w NATO. W 2023 roku Niemcy miały stanąć na czele Połączonych Sił Bardzo Wysokiej Gotowości (Very High Readiness Joint Task Force) Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak widać, Berlin spóźnił się z realizacją planów co najmniej o ponad rok.

W Trophy HV mają być wyposażone wszystkie niemieckie i norweskie Leopardy 2A8. © Bundeswehra

Zakładano, że powstanie łącznie osiemnaście Leopardów 2A7A1, wliczając w to prototyp, które miały być oddane do 2023 roku. Według obecnych planów modernizacja ma zakończyć się za rok. Początkowo miała to być kompania wozów, ale z czasem plany stały się bardziej ambitne i stwierdzono, że Trophy HV otrzymają nawet 44 czołgi w tym samym horyzoncie czasowym.

Dzisiaj wiadomo, że nic z tego nie wyszło. Plany jednak są dalej idące, gdyż w maju ubiegłego roku zdecydowano, że izraelski ASOP stanie się podstawowym tego rodzaju elementem wyposażenia Leopardów 2A8, zarówno 123 wozów niemieckich, jak i 54 przeznaczonych dla norweskich wojsk lądowych. Leopard 2A8 prawdopodobnie zostanie wyposażony w bardziej zaawansowany Trophy, który będzie nie tylko lżejszy, ale też pozwoli na zwalczanie bezzałogowych statków powietrznych.