Szykują się kosmiczne fajerwerki! Zorzę polarną będzie widać w całej Polsce

- To otwiera szansę na obserwacje zorzy polarnej z terenu całej Polski najbliższej nocy. Warto spojrzeć w niebo... bo i tak wiem, że nie będziecie spali - zachęca Karol Wójcicki na Facebooku.

W ostatnich dniach zaobserwowano wyjątkowo wzmożoną aktywność słoneczną. Kilka grup plam słonecznych stale emitowało rozbłyski słoneczne klasy M oraz nieco rzadziej, wyższej klasy X. Jak informuje Karol Wójcicki, na szczególną uwagę zasługiwały obszary o numerach 3936, 3933 oraz 3939, w podobnym czasie w wygenerowały kilka silnych rozbłysków - po tych zdarzeniach nastąpiły dwa koronalne wyrzuty masy (CME), które zgodnie z prognozami, powinny dotrzeć do Ziemi najbliższej nocy.

Wstępne prognozy wskazują, że istnieje szansa na pojawienie się zorzy polarnej w drugiej części nocy sylwestrowej. Ekspertom trudno jest przewidzieć dokładne warunki wystąpienia tego widowiska, dlatego zaleca się gotowość do obserwacji już po godz. 20.

Jeżeli przewidywania się sprawdzą i burza magnetyczna o sile G2-G3 wystąpi to istnieje szansa, że zorza polarna będzie widoczna na całym obszarze Polski. Warto pamiętać, że najlepiej będzie ją widać pod ciemnym niebem z dala od świateł miejskich. Co ciekawe, prognozy na dzisiejszy wieczór przewidują jaśniejsze niebo w centralnej oraz południowej części kraju, co znacząco zwiększa szanse na udane obserwacje.