W ofertach pracy wymieniono systemy sterowania Fanuc (Japonia), Siemens i Haidenhein (oba pochodzące z Niemiec) dla maszyn CNC, które są niezbędne do produkcji pocisków. Mimo sankcji, analiza Financial Times wykazała, że w 2024 r. do Rosji trafiły komponenty Heidenhain o wartości co najmniej 3 mln dolarów, a niektórzy nabywcy byli ściśle powiązani z produkcją wojskową.