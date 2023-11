Sąsiad Polski się zbroi. Kupuje pociski strącające śmigłowce Ka-52 Aligator

Jest to kolejne z ciągu zamówień pocisków do systemu Saab RBS-70 NG prowadzonego poprzez NSPA od 2014 r. Pierwsze zamówienie obejmowało 15 pocisków, rok później 66, a w 2018 roku ta liczba wzrosła do 150 sztuk z opcją na 120-200 pocisków w latach 2023-2024.

Czesi dysponują systemem Saab RBS-70 NG podobnie jak Finlandia zdolnym atakować cele na dystansie do 9 km i pułapie do 5 km. Jest to duży zasięg jak na systemy przenośne przekraczający np. to, co oferują amerykańskie zestawy FIM-92 Stinger czy polskie PPZR Piorun.