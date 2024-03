Samoloty E‑7 Wedgetail dla Polski. Prezes Boeinga mówi o ofercie

Jej zakup był podyktowany przede wszystkim potrzebą chwili, co szerzej przedstawia dziennikarka WP, Karolina Modzelewska . Jakie AWACS-y mogą trafić do Polski w przyszłości?

Tworzą go trzy nieruchome anteny, zapewniające lecącemu samolotowi możliwość stałej obserwacji przestrzeni powietrznej i powierzchni ziemi lub wody w zakresie 360 stopni. Jego zasięg to nawet 600 km, co oznacza, że lecąc wzdłuż wschodniej granicy Polski maszyna tego typu kontrolowałaby nie tylko całą przestrzeń powietrzną Białorusi, ale "widziała" aż do Smoleńska.