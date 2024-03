Wylądował w Polsce. Nigdy nie mieliśmy takiego samolotu

Polska już wiele miesięcy temu rozpoczęła starania o pozyskanie samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli. Nie chcąc dłużej bazowania wyłącznie na informacjach z sojuszniczych jednostek należących do NATO, podjęta została decyzja o zakupie szwedzkich Saab 340 AEW . Koszt dwóch tego typu maszyn oszacowano na 52 mln euro. Pierwsza wylądowała w Polsce 7 marca, druga ma dotrzeć za kilka miesięcy.

"Pierwszy z dwóch samolotów wczesnego wykrywania i ostrzegania Saab 340 AEW już na Polskiej ziemi. Kontynuujemy proces przyjęcia statku powietrznego przed jego przekazaniem do Wojska Polskiego" - napisał na portalu X Paweł Bejda, sekretarz stanu w MON.

Polska zdecydowała się na zakup używanych samolotów Saab 340 AEW, co argumentowano m.in. skróconym czasem oczekiwania na możliwość wprowadzenia AWACS-ów do służby w polskiej armii. Jak tłumaczył gen. bryg. Artur Kuptel, to pierwszy raz w historii, gdy będziemy wykorzystywali narodowo tego typu system.