Samolot Putina wystartował z Moskwy. Chwilę po starcie Ił-96-300PU zniknął z radarów

Czy Putin nadal przebywa w Moskwie? To pytanie pozostaje na razie zagadką, bo – jak donosi Daily Mail – w sobotę wieczorem stolicę Rosji opuściły dwa samoloty Ił-96-300PU, zbudowane specjalnie dla prezydenta Rosji. Jeden z nich kierował się w kierunku Sankt Petersburga, a drugi do Tweru.

Jednoczesny start obu maszyn wskazuje, że mogło chodzić o dezinformację co do faktycznego miejsca pobytu Władimira Putina. Sytuację dodatkowo komplikują wcześniejsze doniesienia, wskazujące na wylot prezydenckiego śmigłowca, który miał kierować się nad jezioro Wałdaj, gdzie rosyjski przywódca ma jeden ze swoich pałaców .

Dodatkowe pole do domysłów otwiera fakt, że oba samoloty – choć początkowo kierunek ich lotu był widoczny w publicznie dostępnych źródłach (jak serwis FlightRadar24 ) po chwili wyłączyły transpondery , co ograniczyło możliwość sprawdzenia lokalizacji i kierunku lotu.

Ił-96-300PU to nowe, latające centrum dowodzenia prezydenta Rosji, odpowiednik amerykańskiego Air Force One (to nazwa potoczna, formalnie takie oznaczenie nosi każda maszyna, na pokładzie której jest w danej chwili prezydent). Oba prezydenckie Ił-y zostały zamówione w 2015 roku, a pierwszy z nich doczekała się oblotu w kwietniu 2021 roku.