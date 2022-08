Następca Concorde'a staje się faktem. Amerykanie zamówili 20 takich maszyn

Overture to projekt Boom Supersonic , który wciąż znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. W lipcu firma ujawniła ostateczny projekt produkcyjny samolotu. Przekazała również, że maszyna przeszła kilka testów w tunelu aerodynamicznym, ale czeka ją jeszcze lot testowy, który nie nastąpi tak szybko. Według planów pierwsze samoloty zjadą z linii produkcyjnej dopiero w 2025 r., a pierwszych pasażerów przewiozą w 2029 r.

Twórcy zapowiadają, że Overture pomieści od 65 do 80 pasażerów i będzie poruszał się z prędkością 1,7 Macha (ponad 2082 km/h), czyli dwukrotnie większą niż najszybszy współczesny samolot komercyjny, a nad lądem będzie to prędkość 20 proc. większa. Na osiągnięcie takich prędkości pozwoli m.in. specjalnie wyprofilowany kadłub oraz skrzydła, które optymalizują przepływ powietrza w celu zmniejszenia oporu i zwiększają efektywność zużycia paliwa.

Zasięg tego czterosilnikowego samolotu ma wynosić około 7867 km. Jak zaznacza The Guardian, firma Boom Supersonic dąży do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2025 r. i zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2040 r. Twierdzi też, że loty będą odbywać się na "do 100 proc. zrównoważonym" paliwie lotniczym. CNN zwraca z kolei uwagę, że Overture przypomina Concorde'a, naddźwiękowy samolot pasażerski o napędzie turboodrzutowym, który został wycofany z użytku w 2003 r.