Air Force One nad Polską? To latająca forteca Joe Bidena

Prezydent USA bez wątpienia jest jedną z lepiej chronionych osób na świecie. Dlatego jego podróże, szczególnie te zagraniczne, muszą odbywają się na pokładzie specjalnych maszyn. Amerykańskie Siły Powietrzne posiadają dwa samoloty, które są przystosowane do tego zdania. Mowa o Boeingach 747 VC-25A. To najprawdopodobniej jedna z tych maszyn już wkrótce pojawi się na naszym niebie.

Joe Biden ma do dyspozycji dwa Boeingi 747 VC-25A o numerach 28000 i SAM 29000. Są to robione na zamówienie i odpowiednio przystosowane odpowiedniki cywilnych modeli Boeing 747-2G4B "Jumbo Jet". Na ich pokładzie można znaleźć najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w tym sprzęt komunikacyjny, który w kilka chwil może zamienić Air Force One w latające centrum dowodzenia.