F-16 serwisowane w Bydgoszczy. Polska zrobi to jako jedno z nielicznych państw

W Wojskowych Zakładach Zbrojeniowych w Bydgoszczy, a dokładniej mówiąc w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A., będzie świadczone wsparcie techniczne dla myśliwców F-16 należących do Sił Powietrznych USA, które stacjonują w Europie. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. i AAR Government Services INC w lipcu br. podpisały umowę na realizowanie tego typu usług "w ramach programu wydłużenia resursów technicznych (Servic Life Extension Program – SLEP)", a pierwszy amerykański F-16 trafił do Bydgoszczy w poniedziałek, 14 listopada.