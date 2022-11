Tyle kosztują loty amerykańskich samolotów wojskowych. Kwoty mogą szokować

Analizując przedstawione zestawienie, warto zwrócić uwagę na maszyny, które posiada Polska lub, które pojawiają się w polskiej przestrzeni powietrznej. Nasi żołnierze korzystają z F-16. Te myśliwce często wykonują manewry z amerykańskimi F-22 Raptor , o czym już informowaliśmy. Według GAO koszt latania F-16 przez godzinę to 26 927 dolarów, czyli ponad 104 tys. złotych (według aktualnego kursu). Koszty latania F-22 są wyższe i wynoszą 85 325 dolarów na godzinę, czyli ponad 391 tys. złotych. Nieco niższe są koszty latania F-35. Jest to 41 986 dolarów na godzinę, czyli około 192 tys. złotych. Warto tutaj przypomnieć, że do Polski niedługo trafią 32 samoloty F-35A.

Polskie siły zbrojne korzystają również z amerykańskich śmigłowców UH-60 Blackhawk. Koszty latania tą maszyną na godzinę to według obliczeń GAO - 3116 dolarów, czyli nieco ponad 14 tys. złotych. Wyższe koszty generują śmigłowce AH-64 Apache (Polska we wrześniu złożyła zapytanie ofertowe na 96). Jest to 5171 dolarów na godzinę około 23,7 tys. złotych. Na uwagę zasługują też Boeing E-3 Sentry i Boeing RC-135. Są to samoloty będące oczami i uszami Stanów Zjednoczonych.