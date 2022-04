Są warte miliony dolarów. Rosja traci w Ukrainie najlepsze śmigłowce

Do tej pory Rosja straciła w Ukrainie blisko 140 wiropłatów. Obrońcy twierdzą, że nieraz niszczą te maszyny jednym celnym strzałem, używając pocisków, które są dużo tańsze niż rosyjskie śmigłowce. Niedawno strona ukraińska podała, że zniszczyła kolejny śmigłowiec szturmowy Ka-52 Aligator. Z zebranych danych wynika, że w trakcie wojny Rosjanie stracili też m.in. Mi-35M oraz Mi-28. Przyjrzyjmy się bliżej tym wiropłatom.

Ka-52. Koszt: 16 mln dolarów

Ka-52 to dwumiejscowy śmigłowiec szturmowy o długiej historii. Jego projekt powstał już w 1987 r. w ZSRR, ale produkcję seryjną maszyny rozpoczęto dopiero w 2008 r. Koszt jednostkowy Ka-52 to 16 mln dolarów, czyli ok. 68,5 mln zł.

Cechami charakterystycznymi tej maszyny jest jej duża zwrotność oraz układ dwóch przeciwbieżnych wirników. Wiropłat jest napędzany dwoma silnikami turbinowymi Klimow VK-2500 o mocy 2440 KM każdy. Masa własna Ka-52 to 7700 kg, a jego prędkość maksymalna wynosi 302 km/h.

Na uzbrojenie śmigłowca składają się działko Szipunow 2A42 kal. 30 mm, pociski kierowane oraz naprowadzana laserowo rakieta AT-12 Wichr z systemem celowniczym I-251W Szkwał. Maszyna ma 16 m długości i 4,95 m wysokości. Jej maksymalny zasięg to 460 km. Pułap praktyczny Ka-52 wynosi natomiast 5,5 km.

Mi-35M. Koszt: 36 mln dolarów

Mi-35M Krokodyl to głęboka modernizacja śmigłowców Mi-24W (z tego względu funkcjonuje on także pod nazwą Mi-24WM). Jest to bardzo kosztowna maszyna – jej wartość to 36 mln dolarów (po obecnym kursie stanowi to równowartość ok. 154 mln zł).

Wiropłat w tej wersji jest produkowany przez Zakłady Lotnicze Rostwierto od 2005 r. Maszyna ma 21 m długości, ok. 5,5 m wysokości, a średnica jego wirnika wynosi ponad 17 m.

Śmigłowiec jest napędzany dwoma silnikami ТW3-117WМА lub WК-2500 o mocy 2200 KM każdy, które pozwalają mu osiągać prędkość maksymalną 310 km/h. Podstawowe uzbrojenie Mi-35M stanowi dwulufowe działko automatyczne kal. 23 mm GSz-23W.

Mi-28. Koszt: Od 12 mln do 16 mln dolarów

Rosjanie stracili już podczas wojny w Ukrainie wiele Mi-28 – dwumiejscowych śmigłowców szturmowych w układzie tandem. Koszt tych maszyn to ok. 15-16 mln dolarów (64,2-68,5 mln zł), chociaż można spotkać się też z informacją, że ich wartość wynosi 12 mln dolarów (ok. 51,3 mln zł). Produkcja wiropłatów rozpoczęła się w 1987 r. i do tego czasu powstało ich 125 sztuk.

W kodzie NATO Mi-28 funkcjonuje pod nazwą "Havoc", która oznacza dosłownie "zniszczenie". Wiropłat został zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Michaiła Mila, a za jego produkcję odpowiadają Zakłady Lotnicze Rostwiertoł. Maszyna jest wyposażona w dwa silniki Klimow TW3-117WMA lub WK-2500PS, które pozwalają jej osiągać prędkość do 305 km/h.

Zasięg Mi-28 to 460 km, a jego masa własna wynosi 7890 kg. Na nosie śmigłowca znajduje się działko automatyczne 2A42 kal. 30 mm, które jest zsynchronizowane z celownikiem na hełmie operatora uzbrojenia. Dzięki temu rozwiązaniu broń strzela tam, gdzie patrzy strzelec. Działko ma zapas 250 naboi.