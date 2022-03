Ukraiński żołnierz zniszczył rosyjski śmigłowiec. Był wart miliony zł

"Żołnierz brygady przeciwlotniczej strzelił z MANPADS do śmigłowca, który znajdował się w maksymalnym zasięgu kilku kilometrów. Pocisk uderzył w śmigłowiec, uszkodzony Ka-52 rozbił się o ziemię, a jego załoga zginęła" – poinformowało na Facebooku Dowództwo Operacyjne "Zachód". W komunikacie nie padła konkretna nazwa broni, z której zestrzelono rosyjską maszynę. Wskazano natomiast, że wartość Ka-52 to ponad 16 mln dolarów, czyli ok. 68 mln zł.