Słowackie MiG-29 dla Ukrainy? USA nie mają nic przeciwko propozycji

Mig-29 to radziecki myśliwiec frontowy, opracowany przez biuro konstrukcyjne MiG, który zaczęto produkować w 1983 roku. Maszyna jest przeznaczona do niszczenia celów powietrznych i naziemnych. MiG ma krótki zasięg, dlatego wykorzystuje się go głównie do walki blisko frontu i własnych sił. W tego typu myśliwcach zastosowano dwa silniki - Klimow RD-33. Nawet gdy jeden przestanie działać, drugi umożliwia bezpieczne dolecenie do miejsca lądowania. MiG-29 może wznosić się w powietrze z prędkością 230 km/h i poruszać się z maksymalną prędkością 2,3 Ma.