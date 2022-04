Rosja straciła 137 śmigłowców w Ukrainie. Tak źle dawno nie było

"Dla porównania: w ciągu 45 dni wojny w Ukrainie Rosja straciła 137 śmigłowców. W pierwszej wojnie czeczeńskiej Rosja straciła 21 śmigłowców, w drugiej wojnie czeczeńskiej - 36 śmigłowców, w wojnie w Gruzji - 3 śmigłowce, w wojnie w Syrii - 23 śmigłowce. Oznacza to, że podczas czterech wojen Rosja straciła 83 śmigłowce"- przekazało Ministerstwo Obrony za pośrednictwem Facebooka, jak donosi Ukrinform.

Dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy pochwaliło się, że tylko 10 kwietnia zniszczono 11 celów powietrznych, które należały do Rosji. Wśród nich były: samolot (Su-34), cztery śmigłowce (Mi-24, Ka-52), trzy bezzałogowe statki powietrzne oraz trzy pociski manewrujące (X-59).

Mi-24 (w kodzie NATO Hind) to ciężki śmigłowiec bojowy opracowany przez biuro konstrukcyjne Michaiła Mila, który często można spotkać w Ukrainie. Posiada opancerzony kokpit oraz kabinę główną, a także kuloodporne szyby. Mi-24 na swoim pokładzie pomieści do 8 żołnierzy oraz 2 lub 3-osobową załogę. Śmigłowiec może być też przygotowany do transportu noszy z rannymi lub chorymi.