Ukraińcy zestrzelili rosyjski śmigłowiec. Był wart miliony dolarów

W komunikacie nie wskazano, z jakiej broni zestrzelono śmigłowiec, ale można przypuszczać, że użyto do tego MANPADS , czyli przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego. Na podstawie zdjęć przedstawiających fragmenty zniszczonej maszyny można wywnioskować, że mamy prawdopodobnie do czynienia z wiropłatem Mi-24 lub z jego głęboką modernizacją Mi-35M.

Wartość tej drugiej, obecnie produkowanej wersji, wynosi ok. 36 mln (ponad 151 mln zł). Za tym, że doszło do zniszczenia Mi-35M może przemawiać fakt, że Ukraińcy już wcześniej potwierdzali, że Rosjanie używają ich podczas obencej wojny oraz informowali o przypadkach zestrzelania tych maszyn. Przyjrzyjmy się bliżej temu wiropłatowi.

Mi-24 to ciężki radziecki śmigłowiec bojowy, opracowany przez biuro konstrukcyjne Michaiła Mila. Pomimo dużej masy własnej (ok. 8340 kg) był dość smukły i odznaczał się dużą manewrowością. Zapewne z tego powodu w oznaczeniu NATO funkcjonuje on pod nazwą "Hind", oznaczającą "łanię". Wiropłat był produkowany w latach 1970-1989, a jego obecnie tworzone wersje to właśnie Mi-35M.