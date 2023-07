Przyszłość południowokoreańskiej floty: okręt arsenał, lotniskowce i bezzałogowce

Na tym jednak nie koniec. Na rufie przewidziano dwie pary rozkładanych na burty – poza obrys kadłuba – wyrzutni jeszcze większych pocisków balistycznych. Pojedynczą wyrzutnię największego pocisku balistycznego umieszczono na pawęży rufy. Do transportu jest on składana przez środek lądowiska dla śmigłowców. Rodzi to oczywiście pytanie o realną możliwość wykorzystywania wiropłatów załogowych i bezzałogowych.

Hanwha Ocean pokazała koncepcję aż trzech konfiguracji okrętu matki systemów bezzałogowych, nazwanego GHOST Commander. Pierwszy to lotniskowiec dla bezzałogowców o wyporności 16 tysięcy ton; to jego model przykuł uwagę odwiedzających wystawę, a następnie internautów. Cóż można powiedzieć, projekt jest futurystyczny i kojarzy się raczej z japońskim science fiction lat 90. niż z analogicznymi konstrukcjami rozważanymi gdzie indziej. Pod względem awangardowości wyprzedził rosyjskiego Warana, a nawet Koktiebiela. Zresztą, niech Czytelnicy ocenią sami.

Dwie pozostałe konfiguracje GHOST Commander nie przykuwają już tak uwagi. Pierwszy to okręt o wyporności około 5 tysięcy ton przeznaczony dla bezzałogowców pionowego startu i lądowania. Natomiast drugi to okręt podwodny, nosiciel pary bardzo dużych bezzałogowych pojazdów podwodnych (XLUUV). Ten ostatni był zresztą jedną z gwiazd stoiska Hanwha Ocean.

Koncern opracował na dobrą sprawę bezzałogowy miniaturowy okręt podwodny o długości 23 metrów i wyporności 60 ton. Jednostka miała zostać wyposażona w akumulatory litowo-jonowe i napęd niezależny od powietrza. Pod względem układu napędowego korzystano z rozwiązań opracowanych z myślą o drugiej transzy okrętów podwodnych KSS-III. Na tym nie koniec. Hanwha Ocean jako pierwszy znany konstruktor zdecydowała się uzbroić XLUUV w wyrzutnie torped. Sugeruje to wysoką autonomiczność bezzałogowców, a co więcej, w materiałach promocyjnych przedstawiono je działające w roju.

Koncepcja większego okrętu powróciła, gdy 22 września 2022 roku na targach DX Korea koncern KAI zaprezentował myśliwiec pokładowy KF-21N. Nie jest to rewolucyjna modyfikacja, widoczne zmiany w stosunku do wersji lądowej ograniczają się do składanych skrzydeł i haka, myśliwiec pokładowy ma być też nieco większy. Ale tym sposobem wzrosła liczba potencjalnych "udziałowców" w projekcie CVX w krajowym przemyśle, co wzmocniło lobby lotniskowcowe.