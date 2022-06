Chiny zwodowały lotniskowiec Fujian. To ich najpotężniejszy okręt wojenny

Po czterech latach budowy Chiny zwodowały w piątek swój trzeci lotniskowiec . Fujian to okręt bojowy Typu-003 dorównujący najbardziej nowoczesnym lotniskowcom na świecie. Statek już na pierwszy rzut oka imponuje rozmiarami, w tym masywnym pokładem lotniczym o długości 313 m i szerokości 76 m. Jego konstrukcja to połączenie amerykańskiej myśli technicznej oraz radzieckiej technologii (wykorzystywanej przez Chiny przy dwóch innych lotniskowcach).

Typ-003 to pierwszy chiński lotniskowiec z funkcjami Catapult Assisted Take-off, Barrier Arrested Recovery (CATOBAR), umożliwiający start ze wspomaganiem katapultą i skrócenie lądowania przy pomocy aerofiniszera. Fujian jest też trzecim na świecie lotniskowcem wyposażanym w system katapult EMALS. Pozostałe dwa to USS Ford i USS John F. Kennedy. EMALS jest w stanie obsłużyć znacznie cięższe samoloty niż inne systemy, co znacząco zwiększa możliwości bojowe jednostki.