Tym sposobem na wyposażeniu Rikujō Jieitai pozostały według Military Balance 2024 364 czołgi podstawowe: 258 typu 90 i 106 typu 10. Wycofanie typu 74 doprowadziło do zdzie­siąt­ko­wa­nia japońskich wojsk pancernych, tym bardziej że wraz z nimi skreślono kilkadziesiąt najstarszych i najbardziej zużytych wozów typu 90 . O redukcji jednostek pancernych zaczęto mówić głośno dwa lata temu, a najbardziej domagało się jej ministerstwo finansów. Wskazywano przy tym na pogrom rosyjskich czołgów w pierwszych miesiącach wojny przeciw Ukrainie.

Pieniądze i warunki pola walki to jednak tylko jedna strona medalu. Japonia jest krajem wyspiarskim, a ewentualny kon­flikt z Chinami będzie mieć charakter przede wszystkim morsko-powietrzny. Do tego udział sił japońskich w jakichkolwiek operacjach na kontynencie jest z różnych względów mało prawdopodobny, a tym samym nie ma potrzeby wystawiania dużych związków pancernych. Lądowe Siły Samoobrony nie są w takiej sytuacji priorytetem i w bataliach budżetowych stoją na dużo słabszej pozycji niż marynarka i lotnictwo.

Do tego W górzystym kraju, jakim jest Japonia, możliwości użycia dużych zgrupowań pancernych są ograniczone. Stosunkowo najlepsze warunki dla takich formacji panują na Hokkaido. Tam też wytworzyła się "Mafia z Hokkaido" – grupy oficerów z jednostek pancernych i zmechanizowanych przekonanych, że ciężkie formacje powinny stanowić trzon Rikujō Jieitai, nawet jeżeli japońska strategia kładzie coraz większy nacisk na inne operacje. Grupa ta przez ponad trzy dekady od zakończenia zimnej wojny potrafiła skutecznie bronić swoich interesów.

Wygrał jednak pragmatyzm. Zadania czołgów typu 74 w wielu jednostkach przejmują kołowe wozy wsparcia typu 16. Przy ich projektowaniu pod uwagę brano nie tyle możliwość wykorzystania w morskich operacjach desantowych, ile zdolność do samodzielnego i szybkiego pokonywania dużych odległości drogami. Miało to zapewnić Lądowym Siłom Samoobrony zdolność do szybkiego rozmieszczenia dużej siły ognia w pobliżu kluczowych obiektów, a także sprawniejszego prowadzenia działań w terenie górzystym i zurbanizowanym.