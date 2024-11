Pierwszy E‑7A Wedgetail dla Wielkiej Brytanii oblatany

W 2019 roku RAF zamówił pięć Wedgetailów za 1,52 miliarda funtów, jednak ostatecznie zamówienie ograniczono do trzech maszyn. Decyzja spotkała się z dużym sprzeciwem środowiska eksperckiego i wojskowych, którzy zaznaczają, iż jest to liczba niewystarczająca, i starają się zmusić resort obrony do powrotu pierwotnej liczby planowanych E-7A .

Początkowo zakładano również, że Boeing wyprodukuje pięć fabrycznie nowych płatowców Boeing 737 NG , których przebudową do standardu Wedgetail AEW.1 zajmie się brytyjskie przedsiębiorstwo Marshall Aerospace and Defence Group z Cambridge. Ostatecznie postanowiono wykorzystać dostępne samoloty na rynku cywilnym.

Jest to praktyka powszechnie stosowana przez wiele państw – pozwala to obniżyć koszty realizowanych programów. Nawet nowe amerykańskie samoloty prezydenckie powstają przez modyfikację używanych Boeingów 747-800. Jako że Marshall Aerospace wycofało się z projektu, przebudowa dawnych pasażerskich Boeingów 737 NG na Wedgetaile realizowana jest w zakładach lotniczych STS Aviation Services w Birmingham. Pracuje nad nimi stuosobowy zespół specjalistów.

– Pierwszy lot Wedgetaila jest znaczącym kamieniem milowym, reprezentującym wybitny wysiłek zespołu programowego RAF-u, DE&S [agencji zakupowej brytyjskich sił zbrojnych], Boeinga i STS Aviation. Z niecierpliwością czekamy na kolejne etapy fazy testów, stanowiących część przygotowań do wprowadzenia samolotu do służby – powiedział dyrektor programu Wedgetail w RAF-ie, pułkownik Richard Osselton.

Niestety nie podano, kiedy RAF otrzyma pierwszego E-7A . Dostawa pierwszego samolotu miała nastąpić w 2023 roku. Zakładano przy tym, że Wedgetaile osiągnie wstępną gotowość operacyjną w roku 2024, a pełną – w 2026. Obecnie mało prawdopodobne jest, aby pierwszy egzemplarz przekazano jeszcze przed końcem roku. Dopiero późną jesienią pierwszy E-7A otrzyma malowanie brytyjskich sił powietrznych. Naszym zdaniem dostawy pierwszego egzemplarza nie należy spodziewać się wcześniej niż w pierwszym kwartale 2025 roku. W związku z około rocznym opóźnieniem całego projektu wstępna i pełna gotowość operacyjna samolotów również ulegnie przesunięciu o co najmniej rok w stosunku do wcześniejszych planów.

Pierwotnie Wedgetaile miały trafić do bazy RAF Waddington, ale resort postanowił, że jednak lepiej nada się do tego szkocka RAF Lossiemouth, gdzie będą mogły stacjonować obok P-8A Poseidonów, również budowanych na bazie płatowców Boeingów 737. Uprości to wspólną eksploatację maszyn pod kątem logistyki i szkolenia personelu technicznego. Personel bazy powoli szykuje się do przejęcia E-7A.