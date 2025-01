Polskie Bayraktary rozpoczną obserwację. Ruszyły do Turcji

Zadaniem Polaków z 12. Bazy Bezzałogowych Staktów Powietrznych będzie patrolowanie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego za pomocą tureckich bezzałogowców Bayraktar TB2. Lotnicy zastąpią marynarzy z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Główne zadanie stawiane Polakom to kontrola akwenów w kontekście możliwości przemycania broni.

W skład kontyngentu wchodzą piloci bezzałogowców, operatorzy sensorów, analitycy oraz technicy i logistycy. Ich zadaniem jest nie tylko prowadzenie działań operacyjnych, ale także zdobywanie nowych doświadczeń. Dowódca jednostki, płk pil. Jacek Janowski, podkreśla, że bezzałogowce są idealne do tego typu misji.

Polska Zbrojna przypomina, że pierwszy polski kontyngent wyleciał do Turcji w 2021 r. W misji uczestniczyło około 80 żołnierzy i pracowników wojska. Bayraktary, które będą przez kolejne miesiące kontrolować Morza Śródziemne i Czarne, to uzbrojenie, które sprawdziło się w warunkach bojowych w Ukrainie, gdzie spotkało się z uznaniem ze względu na ich wszechstronność i niezawodność. Tureckie drony mogą przeprowadzać ataki na dystansie do 150 km.