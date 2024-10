Polskie MiG‑i 29 kończą służbę. Pomogą je zastąpić "skandynawscy przyjaciele"

Służba samolotów MiG-29 w polskim lotnictwie dobiega końca z uwagi na wyeksploatowanie i ograniczenia w dostępie do części zamiennych. Ich służbę przedłużyło odejście od rosyjskiego systemu resursów (czasu eksploatacji) i zastąpienie go systemem eksploatacji według stanu technicznego.

Mimo tego ponad 30-letnich samolotów nie można remontować w nieskończoność, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma dostępu do ulegających zużyciu podzespołów, a wytrzymałość konstrukcyjna płatowców – obliczona na 4 tys. godzin lotu – powoli się wyczerpuje. Zwłaszcza, że ostatnie lata to czas intensywnej eksploatacji polskich maszyn, regularnie podrywanych w powietrze z powodu rosyjskich prowokacji i uczestnictwa w misjach Air Policing.

Dochodzą do tego koszty eksploatacji – według danych MON-u godzina lotu MiG-a 29 kosztuje obecnie ponad 101 tys. zł, gdy godzina lotu F-16 to niecałe 77 tys., a FA-50GF – 38 tys. zł. Pozostałe, służące obecnie w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku MiG-i 29 czeka zatem wycofanie i – prawdopodobnie – przekazanie Ukrainie, gdzie dołączą do MiG-ów przekazanych przez Polskę wcześniej.