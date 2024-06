Amerykanie polowali na chiński okręt podwodny. Stracili cenny sprzęt

Oznacza to, że w chińskie ręce wpadła wartościowa, zachodnia technologia – urządzenie służące do zdalnego lokalizowania okrętów podwodnych i innych zanurzonych obiektów. Boje sonarowe mogą działać pasywnie – zbierając jedynie docierające do nich dźwięki – albo aktywnie, pracując z wykorzystaniem własnego sonaru i przesyłając uzyskane dane np. do patrolującego samolotu.