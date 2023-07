Kanadyjczycy zatankują w locie. Zapadła strategiczna decyzja

Flota samolotów nazwana Strategic Tanker Transport Capability (STTC) zastąpi użytkowane przez kanadyjskie siły powietrzne starzejące się CC-150 Polaris (A310 MRTT). Kanadyjskie A310 MRTT służą do operacji tankowania w powietrzu, transportu sprzętu i ludzi, ewakuacji medycznej, a także przewozu urzędników rządowych. Airbus został wybrany na dostawcę wielozadaniowych latających cystern w wyniku otwartego przetargu już w kwietniu 2021 roku. Uznany został wtedy za jedynego kwalifikującego się dostawcę następców tankowców CC-150. Od tamtego momentu trwały negocjacje dotyczące szczegółów kontraktu.

prezes Airbus Defence and Space

Nowe samoloty A330-200 będą budowane na linii montażu końcowego A330 w Tuluzie we Francji. Konwersja do wariantu A330 MRTT odbywać się będzie w zakładzie w Getafe w Hiszpanii i ruszy w połowie 2025 r. Ponadto zawarty kontrakt obejmuje pełen zestaw usług szkoleniowych, w tym dostawę pełnego symulatora lotu. Pierwsza latająca cysterna zostanie dostarczona kanadyjskim siłom powietrznym w 2027 r. Zawarta umowa jest warta około 3 mld dolarów kanadyjskich (2,1 mld euro).

Wizualizacja kanadyjskiego A330 MRTT z opuszczonym sztywnym przewodem i rozwiniętymi giętkimi przewodami do tankowania w locie

Ponadto samoloty będą wyposażone w środki cyberbezpieczeństwa i samoobrony. Każdy z nich można będzie również zamienić w maszynę transportu medycznego z pomocą zamówionych zestawów Airbus Medical Evacuation Kit, składających się z dwóch stanowisk do intensywnej terapii i dodatkowych noszy dla pacjentów.

A330 MRTT należący do Royal Air Force

Piętnastu klientów wojskowych (w tym wielonarodowa jednostka NATO) zamówiło dotychczas 76 egzemplarzy A330 MRTT. Samolot Airbusa może zabrać na pokład do 300 żołnierzy. Nie licząc Stanów Zjednoczonych A330 MRTT zdobył 90 procent udziału w światowym rynku wielozadaniowych tankowców. Maszyny te osiągnęły już ponad 270 000 godzin nalotu. Były i są nadal wykorzystywane w takich rejonach jak Bliski Wschód i wschodnia flanka NATO.

A330 MRTT jest zbudowany na zmodyfikowanym kadłubie samolotu pasażerskiego Airbus A330-200. Oryginalna maszyna pasażerska ma 59 m długości i maksymalną masę startową 226 ton. Może zabrać 139 000 l paliwa co pozwala pokonać 11800 km. Latająca cysterna została opracowana w pierwszej połowie XXI w. W odróżnieniu od amerykańskich latających cystern nie ma zainstalowanych dodatkowych zbiorników paliwa, za to poza pełnieniem roli cysterny może także transportować do 300 pasażerów, 45 ton ładunków lub 130 rannych na noszach w różnych konfiguracjach i proporcjach.