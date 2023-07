Rosyjska propaganda przyzwyczaiła świat do lekceważącego tonu wobec zachodniego sprzętu. Niekiedy pojawiają się jednak inne opinie z kręgów kojarzonych z Moskwą. Serwis defenseromania zwraca uwagę na wywiad, jakiego Wasilij Dandikin udzielił rosyjskiej Lenta.ru. Odniósł się do licznych doniesień na temat trwających przygotowań do przekazania myśliwców F-16 armii ukraińskiej. Przedstawił je jako potężne jednosilnikowe lekkie myśliwce produkowane w USA. Zdaniem weterana rosyjskiej armii w F-16 należy upatrywać broni, która może zmienić bieg wojny (sam Wasilij Dandikin posługiwał się określeniem mówiącym o "specjalnej operacji wojskowej").