Problem z pomocą dla Ukrainy. Wszystko stanęło pod znakiem zapytania

Temat wzmocnienia ukraińskiej armii myśliwcami F/A-18 Hornet z drugiego końca świata pojawił się na początku czerwca. Do sieci trafiły wtedy pierwsze informacje o potencjalnym pojawieniu się australijskich myśliwców w Ukrainie . Kolejne tygodnie przynosiły niezbyt dobre wieści, np. o gorszym niż sądzono stanie technicznym tych maszyn . Teraz natomiast australijscy politycy skupiają się na kwestii szkoleń i logistyki, które ich zdaniem są tu bardzo dużym utrudnieniem.

W magazynach przechowywanych jest 41 myśliwców F/A-18 Hornet wycofanych przed kilkoma laty ze służby w australijskiej armii. Po przeglądzie stanu technicznego stwierdzono, że zdolność bojową zachowało 14 egzemplarzy i tylko tyle może być branych pod uwagę w kontekście transferu do Ukrainy.

Podkreślił, że to znacznie "znacznie bardziej skomplikowany proces niż inne formy wsparcia". Jako przykład podał kwestię szkoleń, które są zdecydowanie dłuższe i trudniejsze niż ma to miejsce w przypadku pojazdów naziemnych, np. transporterów opancerzonych systematycznie przekazywanych Ukrainie. Odpowiednie wyszkolenie pilotów i całego personelu technicznego zajmuje wiele czasu. A w tym przypadku dodatkowo pojawia się kolejne utrudnienie, ponieważ Ukraińscy spotkaliby się z F/A-18 Hornet po raz pierwszy. Całą kadrę trzeba by przy tym ściągnąć na inny kontynent.