Tankowce ochraniane przez myśliwce

Decyzja Amerykanów ma związek z wydarzeniami z początku lipca, kiedy to Irańczycy podjęli dwie próby przechwycenia tankowców płynących po wodach międzynarodowych. Były to TRF Moss pod banderą Wysp Marshalla i Richmond Voyager pod banderą Bahamów. W tym drugim wypadku Irańczycy nawet strzelali w kierunku tankowca starając się zmusić go do zatrzymania. W obu przypadkach próby zatrzymania tankowców zostały uniemożliwione przez szybką reakcję operującego na tym akwenie amerykańskiego niszczyciela USS McFaul typu Arleigh Burke.