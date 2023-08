Starlinki nad Polską. Kolejna noc z wyjątkowym spektaklem

Zbigniew Zając z kanału Nocne Niebo zauważył, że przeloty Starlinków nad Polską będzie można oglądać od wtorku, 22 sierpnia, aż do piątku, 25 sierpnia. Ze względu na obecnie panujące warunki pogodowe i jasność przelotów, obserwacje nie będą stanowiły większego wyzwania nawet dla niewprawionych osób. Przykładowo, w środę, 23 sierpnia "kosmiczny pociąg" Elona Muska, składający się z 21 Starlinków, pojawi się nad naszymi głowami ok godz. 22. Urządzenia przelecą z zachodu w kierunku wschodnim.

Powrót Starlinków nad Polskę ma związek z misją G7-1 firmy SpaceX , która we wtorek wystartowała z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii. Jej celem było wyniesienie kolejnych satelitów telekomunikacyjnych na niską orbitę okołoziemską. Obecnie znajduje się ich tam ok. 5 tys., ale firma Elona Muska nie zamierza na tym poprzestawać i już planuje kolejne misje.

Duża ilość urządzeń na orbicie, takich jak właśnie satelity od Elona Muska i jego kosmicznej firmy SpaceX budzą niepokój astronomów. Chodzi o ilość światła odbijanego przez satelity, które utrudnia prowadzenie dokładnych obserwacji astronomicznych. SpaceX zapowiedziało jednak, że zmieni konstrukcję satelitów w taki sposób, by zredukować to zjawisko. W praktyce może to oznaczać, że nowa wersja satelitów Starlink nie będzie niewidoczna gołym okiem z Ziemi i nie będziemy mieli możliwości podziwiania przelotów "kosmicznych pociągów".