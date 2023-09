Lotniskowiec US Navy USS Enterprise idzie na żyletki

Kiedy słyszymy frazę "idzie na żyletki", zwykle myślimy o przedmiotach, które straciły swoją wartość, takich jak stare samochody czy zużyte narzędzia. W tym kontekście jednak odnosi się ona do jednego z najbardziej znanych okrętów w historii – USS Enterprise (CVN-65). US Navy ogłosiła, że ten lotniskowiec, będący przez ponad pół wieku wizytówką potęgi amerykańskiej marynarki wojennej, zostanie zdemontowany.

Enterprise, nazywany "Big E", przez ponad pół wieku był dumą Marynarki Wojennej USA. Teraz, w obliczu postępu technologicznego i nowych wyzwań, przyszedł czas, by pożegnać ten legendarny okręt.

Chociaż reaktory jądrowe zostały usunięte, okręt wciąż kryje w sobie "pozostałości radiologiczne i niebezpieczne odpady". Ich bezpieczna i odpowiedzialna utylizacja to kolejny etap procesu demontażu.

Decyzja o demontażu USS Enterprise nie była łatwa. Ostateczne miejsce, w którym okręt zostanie zdemontowany, wciąż nie zostało wybrane. Czy będą to stocznie Newport News, Brownsville, czy może Mobile? Kluczowe jest, by wybrana stocznia miała odpowiednie doświadczenie, zwłaszcza w zakresie recyklingu tak imponujących jednostek.

Enterprise służył Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych od 1961 do 2017 roku jako pierwszy lotniskowiec z napędem jądrowym. Ludzie nazywali go "Big E". Mimo że jest najdłuższym zbudowanym okrętem wojennym, lotniskowce typu Nimitz i Ford przewyższają go pod względem wyporności.