Budowali go przez 8 lat. Rosjanie pokazali nowy okręt atomowy

Najnowszy okręt atomowy K-564 Archangielsk jest już gotowy do pierwszych testów – podaje portal Bulgarian Military. Rosjanie zaprezentowali go w środę 29 listopada, po ośmiu latach prac nad jednostką. Wyjaśniamy, jakie są jego możliwości.

Jednostka stanowi najnowocześniejszy statek projektu 885M Jasień-M. Pokazana ostatnio w Siewierodwińsku konstrukcja będzie w najbliższym czasie przechodzić przez serię rygorystycznych testów. Jeśli K-564 pozytywnie ukończy każdą próbę, armia włączy jednostkę do Floty Północnej Marynarki Wojennej Rosji.

Bulgarian Military wyjaśnia, że "droga do ukończenia K-564 Archangielsk była długa" – prace rozpoczęto w 2015 r., a budowa trwała nieprzerwanie przez osiem lat, aż do prezentacji jednostki na końcu listopada br. Wydłużony okres produkcji miał być spowodowany opóźnieniami w finansowaniu, na skutek czego rozwój jednostki nie mógł zakończyć się wcześniej. Jednocześnie K-564 nie jest jedynym okrętem, który zmagał się z podobnymi problemami. Jak czytamy, w 1993 r. rozpoczęto budowę K-560, a proces produkcji trwał aż 20 lat – był to pierwszy okręt klasy Jasień-M.

Okręty klasy Jasień-M

Okręty tej klasy są używane przez rosyjską armię od 2013 r. To właśnie w tym roku zakończono 20-letnią budowę jednostki K-560. Ogólna charakterystyka okrętów Jasień-M zakłada, że mierzą one 130 m długości i są napędzane reaktorem rozszczepienia jądrowego OK-650. To reaktor wodny wykorzystujący paliwo wzbogacone w uranem-235.

Okręty Jasień-M to pierwsze rosyjskie konstrukcje, które zostały wyposażone w sonar sferyczny MGK-600 Irtysz-Amfora. Jego rozmiar wymusił na producencie przeprojektowanie maszyny i zastosowanie pochylonej wyrzutni torped. Ponadto jednostki tej klasy są uznawane za bardzo ciche – szczególnie w porównaniu z innymi rosyjskimi okrętami. Podaje się, że jednostka K-560 może osiągać prędkość nawet 28 węzłów (ok. 50 km/h) w trybie cichym, a maksymalnie do 35 węzłów (65 km/h).

Najważniejszym elementem zapewniającym dużą użyteczność okrętom klasy Jasień-M jest jednak ich uzbrojenie. To może stanowić bowiem zestaw 32 rakiet manewrujących Oniks lub Kalibr (pociski, których donośność wynosi nawet ok. 1 500 km i zawierają nawet 500 kg materiału wybuchowego w głowicy bojowej). Razem z nimi na pokładzie znajduje się miejsce dla 10 wyrzutni torpedowych kal. 544 mm z ciężkimi torpedami Fizik-2 oraz pocisków ziemia-powietrze Igła-M.

