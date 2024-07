Rumunia wybierze jak Polska? Na szali nawet 500 czołgów

Koreańskie media podają, że pierwsza partia ma obejmować 50 maszyn i co ciekawe zostanie zakupiona za środki z budżetu, a nie na kredyt jak miało to miejsce w Polsce .

Czołgi K2 Black Panther to nowoczesne konstrukcje z Korei Południowej, które w niczym nie odstają od najnowszych wersji znanych maszyn takich jak Leopard 2 czy M1A2 Abrams . Koreańskiemu K2 ważącemu około 55 ton jest znacznie bliżej do francuskiego Leclerca .

Podobnie jak tam zastosowano mniejszą wieżę o niższej sylwetce, co osiągnięto poprzez zredukowanie załogi do trzech żołnierzy i zastąpienie ładowniczego automatem ładowania z magazynem w niszy wieży. Warto zaznaczyć, że w K2 magazyn amunicji jest odizolowany od załogi i nie ma tutaj problemu jak w przypadku poradzieckich rozwiązań . Ponadto w K2 zastosowano też osłabione fragmenty pancerza, które w przypadku zapłonu amunicji mają przekierować siłę wybuchu na zewnątrz.

Zastosowanie automatu ładowania ma też jeszcze jedna zaletę, którą jest stała szybkostrzelność w każdych warunkach, również podczas jazdy w trudnym terenie. nie jest to takie oczywiste w przypadkach czołgów z ludzkim ładowniczym. Maksymalna szybkostrzelność koreańskiej bestii to 10 strzałów na minutę, a zastosowana armata CN08 kal. 120 mm o długości 55 kalibrów jest bardzo podobna do tej stosowanej od czołgów Leopard 2A6.