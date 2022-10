Rosyjskie samoloty przy polskiej granicy. Alarmowy start samolotów NATO

Opracowane w latach 60. i produkowane do 1993 roku samoloty mają zmienną geometrię skrzydeł, ważą ok. 40 ton i mogą przenosić do 7 ton uzbrojenia. Zostały zaprojektowane do misji uderzeniowych, wykonywanych – w celu uniknięcia przeciwdziałania obrony przeciwlotniczej – na bardzo małym pułapie.