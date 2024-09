Rosyjski problem z nastolatkami. Ponownie spalili sprzęt wojskowy

Śmigłowce z rodziny Mi-8/17 to jedna z najpopularniejszych maszyn transportowych na świecie. Pierwsza bazowa wersja śmigłowca została opracowana w latach 60. XX wieku, ale konstrukcja jest rozwijana do dzisiaj.

Konstrukcyjnie jest to śmigłowiec dwusilnikowy mogący zabrać na pokład, nie wliczając trzyosobowej załogi, do 24 - lub w nowych odmianach maszyny - do 37 żołnierzy, 12 noszy z rannymi, 4 tony ładunku wewnętrznego lub 5 ton ładunku podwieszanego. Śmigłowiec jest wyposażony w opuszczaną rampę, co ułatwia szybki desant bądź załadunek/wyładunek ciężkich towarów.