Rosjanie chcą zabezpieczyć port w Noworosyjsku. Sięgają po metodę ze średniowiecza

Jednym z filarów starożytnego Bizancjum był bezpieczny port w Konstantynopolu. Przed wrogimi okrętami strzegła go fizyczna bariera – ogromny łańcuch rozciągany w poprzek wejścia do portowej zatoki Złoty Róg.

Według Defence 24, zamiast łańcucha Rosjanie planują użyć kilku dużych barek, które – w razie zagrożenia – mają być przesuwane tak, aby zagrodzić wejście do portu i uniemożliwić stojących w nim okrętów.

W rezultacie ok. 270-metrowe wejście do portu będzie prawdopodobnie zasłaniane przy pomocy czterech barek, zgromadzonych obecnie w pobliżu. Rozwiązanie to jest ryzykowne, bo na barkach w czasie ich przemieszczania będzie musiała znajdować się załoga, w razie ataku morskich bezzałogowców ryzykującą życiem.